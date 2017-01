Handy-Diebstahl im Bus – Polzei sucht Zeugen

Am vergangenen Samstag, zwischen 19:45 Uhr und 20:30 Uhr, haben zwei Unbekannte einer Frau ihr Handy aus der Jackentasche entwendet. In diesem Zeitraum befand sich die in einem Bus, der von der Rottendorfer Straße in Würzburg Richtung Gerbrunn fuhr. Beim Aussteigen griff einer der Täter in die Jacke der Frau und stahl das Mobiltelefon. Dies bemerkte sie allerdings erst als sie ausgestiegen war. Zudem befand sich in der Handyhülle noch die EC-Karte der Geschädigten. Ihr entstand ein Sachschaden von 300 Euro.