Halteverbote während Nazidemo am Samstag

Während der Demonstrationszüge am Samstag, den 18.02.17, in der Würzburger Innenstadt muss ab dem Beginn der Sperrmaßnahmen um ca. 12 Uhr mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Zusätzlich sind an diesem Tag ab 07.00 Uhr abschnittsweise an den Strecken Haltverbotsbeschränkungen erlassen.

Es ergeht deshalb die Bitte an die Anwohner und Autofahrer, die angeordneten Halteverbote zu beachten und die betroffenen Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren. Die auf der jeweiligen Strecke parkenden Fahrzeuge können während der Dauer des Demonstrationszugs nicht entfernt werden. Es sollten deshalb mögliche Fahrbewegungen entsprechend rechtzeitig geplant werden.

Strecke A, Demonstrationszug ab 13.30 Uhr: Oberer Markt * Kürschnerhof * Plattnerstraße * Am Bruderhof * Paradeplatz * Domerpfarrgasse * Ingolstadter Hof * Kardinal-Faulhaber-Platz * Theaterstraße * Rennweg * Philipp-Schrepfer-Allee.

Strecke B, Demonstrationszug ab 15.30 Uhr: Beethovenstraße/Ecke Schürerstraße * Berliner Platz * Kroatengasse * Heinestraße – Haugerkirchplatz * Textorstraße * Semmelstraße * Handgasse * Rüdigerstraße * Kapuzinerstraße/Ecke Rennweg * zurück * Kapuzinerstraße * Rüdigerstraße * Ludwigstraße * Berliner Platz * Beethovenstraße/Ecke Schürerstraße.