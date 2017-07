Hafensommerfans aufgepasst: Max Mutzke Konzert wird verlegt!

Hafensommer-Fans aufgepasst!

Das Konzert von Max Mutzke im Rahmen des Hafensommer-Festivals am Donnerstag, den 27.07.2017, wird in die Posthalle verlegt. Los geht’s wie geplant um 20.30 Uhr. Bereits erworbene Tickets behalten uneingeschränkt ihre Gültigkeit. Es gibt sogar noch Restkarten an der Abendkasse in der Posthalle.