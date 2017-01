Grüne Woche – Frankenwein punktet in Berlin

BERLIN – Bayerische Spezialitäten stehen auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin heuer wieder hoch im Kurs. Auch Freunde des Frankenweins kommen dabei auf ihre Kosten: Am Stand der Gebietsweinwerbung Frankenwein-Frankenland bietet derzeit das Weingut Baumann aus Handthal im Landkreis Schweinfurt den Weinkennern aus der Hauptstadt seine Tropfen an. Auch Landwirtschaftsminister Helmut Brunner outete sich als Liebhaber des Frankenweins und genoss den Silvaner, den ihm Barbara und Manfred Baumann ins Glas geschenkt hatten. Mit dabei: die stellvertretende Schweinfurter Landrätin Christine Bender (l.).