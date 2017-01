Grapscher im Bus 522 nach Zell – Zeugen und Betroffene gesucht!

Vergangene Woche soll ein Mann in einem Bus der Linie 522 in Zell immer wieder Frauen massiv belästigt haben. Zum Beispiel hatte er nach Sex mit ihnen gefragt. Die Polizei sucht weitere Geschädigte. Darunter könnte auch ein etwa 9 Jahre altes Mädchen sein, das am Montag vor einer Woche von dem Mann auch umarmt worden sein soll. Eltern, deren Kinder den Bus 522 von Zell nach Würzburg nutzen, sollten ihre Kinder auf Vorfälle in dem Bus ansprechen.

Kontakt: Polizeiinspektion Würzburg-Land, Tel.: 0931/4571630.