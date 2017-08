Glückwunsch an den FC – Schweinfurt ist im DFB Pokal weiter

Was war das für ein Spiel gestern im Willy Sachs Stadion. Der FC Schweinfurt stand in der 1. Runde des DFB Pokals. Gegner war der Zweitligist SV Sandhausen. Große Chancen rechnete sich das Team von Gerd Klaus nicht aus, man hatte aber auch nichts zu verlieren. Und so konnten die Schnüdel, obwohl der Gegner in der 11. Minute in Führung gehen, das Spiel noch drehen. Zwei Treffer für den FC in der zweiten Hälfte, durch Willsch und Krautschneider. 2:1 hieß es im Willy Sachs Stadion nach dem Schlusspfiff. Glückwunsch an die Schnüdel an dieser Stelle zum Einzug in die zweite DFB Pokal Runde – gefeiert wurde gestern mit Sicherheit etwas länger. Kapitän Marco Janz war im Interview mit meiner Kollegin Jessica Oldenburger aber wieder fit.