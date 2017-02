Glenn Miller Orchestra im CC Würzburg

Alle Jazz und Swing Fans aufgepasst: Im März bietet sich Würzburg ein ganz besonderes Konzert-Highlight. Das Glenn Miller Orchestra ist zu Gast und spielt am 13. März 2017 um 20.00 Uhr im Congress Centrum in Würzburg. Mit ihrer aktuellen Show „It’s Glenn Miller Time“ unter der Leitung von Wil Salden verwandelt die Big Band jeden Veranstaltungsort in einen Swing Tempel der 30er und 40er Jahre. Dieses mitreißende Erlebnis sollten Sie sich nicht entgehen lassen und aus diesem Grund verlosen wir gerne 3×2 Freikarten. Rufen Sie einfach unter der Telefonnummer: 0137 860 1026 an und mit ein wenig Glück können Sie dabei sein!