Glatteischaos in Würzburg Stadt und Land

Aufgrund des Glatteises und der spiegelglatten Straßen herrscht Verkehrchaos in Stadt und Landkreis Würzburg. Die Polizei meldet ein erhöhtes Einsatzaufkommen für Feuerwehr und Rettungsdienst im gesamten Stadtgebiet. Schwerpunktmäßig handelt es sich um Stürze von Personen und leichtere Verkehrsunfälle. Die Integrierte Leitstelle Würzburg wurde mit zusätzlichem Personal verstärkt. Außerdem ist wegen des Blitzeises ist der Stadtbusverkehr in Lohr am Main eingestellt worden! Und im Raum Marktheidenfeld sowie für die Busschüler aus Wombach fällt heute die Schule aus. Ausgenommen sind die Grundschule Bischbrunn sowie die Schüler, die zu Fuß in die Grundschule Wombach kommen.