Glatteis sorgt für Verdoppelung der Einsätze im Stadtgebiet

Würzburg: Nieselregen und Glatteis haben am Montag ab 07:45 Uhr

dafür gesorgt, dass die Johanniter, das Bayerische Rote Kreuz, die Malteser

und die Feuerwehr Würzburg pausenlos im Einsatz waren. Innerhalb von

zwei Stunden mussten in Würzburg 84 Rettungsdienst- und

Feuerwehreinsätze sowie Krankentransporte durchgeführt werden. Dies

ist mehr als eine Verdoppelung der Einsatzahlen im Vergleich zu einem

gewöhnlichen Montagmorgen.

Einsatzschwerpunkt waren gestürzte Personen, die mit Verdacht auf

Prellungen und Brüchen in die Kliniken eingeliefert wurden. Unterstützt wurde der reguläre Rettungsdienst durch Schnelleinsatzgruppen aus Stadt und Landkreis Würzburg, Kitzingen und

Main-Spessart im Einsatz. Auch die Berufsfeuerwehr sowie zahlreiche

Freiwillige Feuerwehren aus Würzburg und den Landkreisen unterstützten

bei der medizinische Erstversorgung der Patienten bis zum Eintreffen des

Rettungsdienstes. Hierzu mussten die Fahrzeuge teilweise mit

Schneeketten ausgerüstet werden, um sicher die Einsatzstellen zu

erreichen.

Seit ca. 9:45 Uhr beruhigt sich die Situation und die

Verstärkungskräfte können Schritt für Schritt ihre Einsätze

beendet und an ihre Standorte zurückkehren.

In der Integrierten Leitstelle Würzburg sorgte das Wetter ebenfalls für

viel Arbeit. An insgesamt elf Leitstellenplätzen wurden in zwei Stunden

240 Anrufe und 124 Einsätze bearbeitet. Um das erhöhte Einsatzaufkommen

zu bewältigen, waren zusätzliche Kräfte in der Integrierten Leitstelle

im Einsatz.