Geschwindigkeitsmesstafel beschädigt

In Holzkirchhausen, Lkr. Wü wurde in der Nacht zum Montag die in der Ortsdurchfahrt angebrachte Geschwindigkeitsmesstafel beschädigt. Der von Unbekannten verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet unter der Tel. 0931/457-1630 um Hilfe