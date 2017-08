Geldautomat gesprengt – Großfahndung der Polizei

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Im Ortsteil Karlburg haben drei Unbekannte in der Nacht zum Samstag einen Geldautomaten im Vorraum der Bankfiliale in der Luitpoldstraße gesprengt. In der Folge flüchtete das dunkel gekleidete Trio samt Beute im Wert von wohl mehreren zehntausend Euro mit einem Pkw. Im Zuge der lebensgefährlichen Aktion richteten sie wohl nicht unerheblichen Sachschaden an. Die Kripo Würzburg ermittelt.

Die Polizei löste unverzüglich eine Großfahndung unter Beteiligung von Streifen aus gesamt Unterfranken und einem Hubschrauber aus. Diese verlief bis in die Samstagmorgenstunden allerdings ergebnislos. Am Tatort selbst hat noch in der Nacht die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese laufen auf Hochtouren, sind aber aufgrund des hohen Zerstörungsgrades durchaus erschwert. Noch offen ist die Frage des entstandenen Gebäudeschadens. Hierzu werden Fachleute vor Ort kommen müssen, um auch Fragen der Statik zu klären.