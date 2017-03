Ab dem 28. März wird die Stallpflicht für Geflügel im gesamten Landkreis Würzburg aufgehoben. Das meldet das Landratsamt Würzburg.

Geflügelmärkte und Geflügelausstellungen sind in allen Gebieten wieder erlaubt. Am 17.2 wurde für einen Umkreis von 10 Kilometern um Stadtschwarzach am Main die Stallpflicht verordnet. Aufhebungsuntersuchungen fielen nun negativ aus.