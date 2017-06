Gefahrguttransporter rast nachts über Autobahn

In der Nacht zu Freitag wurde auf der A3 bei Wiesentheid im Landkreis Kitzingen ein 40-Tonner vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Beamte der Gefahrgutkontrollgruppe sind auf einen Sattelzug mit türkischer Zulassung bei einer Verkehrskontrolle aufmerksam geworden, da der 40-jährige Fahrer unter anderem etwas über 4 Tonnen ätzende und umweltgefährdende Stoffe geladen hatte, die von England in die Türkei gebracht werden sollten. Als sich die Beamten die technischen Aufzeichnen ansahen, staunten sie nicht schlecht: Ständig war der Fahrer viel zu schnell gefahren. Mehrmals war die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erheblich – zwischen 19 und 47 km/h – überschritten worden. Einmal hatte das Kontrollgerät sogar 137 km/h aufgezeichnet. Außerdem stellten sie fest, dass die ungefährliche Ladung nicht ausreichend gesichert war. Dem Fahrer wurde ein Gesamtbußgeld von rund 1.700 Euro berechnet. Da der Mann keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Zudem erhält er zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und muss zusätzlich mit einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.