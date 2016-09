Gambach: Werkstatt samt Pkw abgebrannt – Mann leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag ist in Gambach eine Werkstatt mit einem darin befindlichen Pkw komplett abgebrannt. Offenbar geriet das Auto auf der Hebebühne in Brand, woraufhin das Feuer schnell auf Teile der Werkstatt überging. Der Haus-Anbau, in dem sich die Werkstatt befand brannte vollständig ab. Durch die sofort verständigte Feuerwehr konnte aber verhindert werden, dass das Feuer sich auch auf den Rest des Gebäudes ausbreitete. Ein Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.