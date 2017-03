In er Fußball-Bayernliga hat die U-23-Mannschaft der Würzburger Kickers erneut gegen ein Spitzenteam gepunktet: zuhause gab es ein 1:1-Unentschieden gegen Regionalliga-Absteiger aus Aschaffenburg. Die Viktoria rutscht nach dem Unentschieden auf Rang 4 ab, Würzburg steht weiterhin auf Rang 8.

Die Gäste waren in der 23. Minute in Führung gegangen, Torjäger Sebastian Fries gelingt in der 66. Minute mit seinem 12. Saisontreffer der Ausgleich zum 1:1-Endstand.