Onur Ünlücifci hat die zweite Mannschaft der Würzburger Kickers zum Sieg beim FC Amberg geschossen: die Hausherren waren in der 18. Minute in Führung gegangen – aber Ünlücifci konnte noch vor der Pause ausgleichen (38.). Nach dem Wechsel machte er mit einem Doppelpack in der 62. und 64. Minute alles klar, die Gäste gewinnen zum Bayernliga-Auftakt mit 3:1.