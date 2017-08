Der FC Sand kann mit dem Bayernligaauftakt zufrieden sein. In vier Spielen gewann die Mannschaft von Uwe Ernst fünf Punkte. Auf dem Papier war der FC am Freitag gegen die SpVgg Bayern Hof sogar leichter Favorit. Denn die Oberfranken sind mit nur drei Punkten auf der Habenseite schlechter in die Runde gestartet. So standen die Hofer am fünften Spieltag bereits gehörig unter Druck. Sand konnte dagegen mit einem Punkt zuhause gegen den Regionalligaabsteiger gut leben.