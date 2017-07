Für den Erhalt der Bäume – Schweinfurter Liste sammelt Unterschriften für Baumschutzverordnung

Bäume sind vor allem in Hinblick auf den fortschreitenden Klimawandel und der Feinstaubproblematik wichtig. Sie produzieren Sauerstoff und filtern Feinstaub. Das tut Mensch und Umwelt gut. Im Februar wurde im Stadtrat über die Aufhebung der Baumschutzverordnung abgestimmt. Diese sieht vor, dass Bäume ab einem gewissen Stammumfang nicht oder nur in Ausnahmefällen gefällt werden dürfen. Jetzt steht sie auf der Kippe. Die Schweinfurter Liste möchte aber nicht aufgeben und sammelt nun Unterschriften für den Erhalt der Baumschutzverordnung in Schweinfurt.