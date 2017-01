Frau rast in Parkplatz bei Marktheidenfeld – 3 Verletzte!

Erlenbach bei Marktheidenfeld, Landkreis Mainspessart.

Am Dienstag fuhr eine 73-jährige mit ihrem Audi auf der B8 von Würzburg in Richtung Marktheitenfeld. Gegen 12:30 Uhr fuhr sie aus bislang ungeklärten Gründen in einer langezogenen Rechtskurve geradeaus über einen Grünstreifen auf einen Parkplatz. Dabei schob sie einen geparkten Ford in einen ebenfalls parkenden Citroen. Die 73-jährige und der 51-jährige Fahrer des Fords wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Sie konnten von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurden sie schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen. Der 37-jährige Fahrer des Citroens wurde leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Unfallhergangs übernimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.