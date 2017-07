Flächenbrände zwischen Veitshöchheim und Gadheim

Am Mittwochmittag wurden zwischen Veitshöchheim und Gadheim zwei Flächenbrände in einem Getreidefeld an der Kreisstraße mitgeteilt.

Die Feuer konnten mit einem Hubschrauber der Bundeswehr und einem Polizeihubschrauber relativ schnell gelöscht werden. Aufgrund des Windes wurden die Flammen jedoch immer wieder neu entfacht, sodass die Kreisstraße für ca. 20 Minuten durch die Feuerwehr komplett gesperrt werden musste.

Die Brandursache konnte bislang noch nicht sicher festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro.