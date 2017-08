Sommerferien in Bayern. Die Schüler haben sechs Wochen frei. Allerdings müssen viele Eltern in der Zeit noch arbeiten. Ferienprogramme gibt es einige. Eines davon ist das Projekt Sommerkinder. In der Kardinal Döpfner Schule werden zahlreiche Kinder betreut, machen Ausflüge und dürfen kreativ sein!