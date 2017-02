Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Damenflorett in Heidelberg hat sich Leandra Behr, die in Würzburg Zahnmedizin studiert, den Gesamtsieg geholt. Sie setzte sich gegen 26 Konkurrentinnen durch und besiegte im Finale Charlotte Krause vom OFC Bonn. Damit geht der Deutsche Meister-Titel im Jahr 2017 an die Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Behr wahrte sich damit die Chance, sich für die Sommer- Universiade in Taipei zu qualifizieren.