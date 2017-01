Der nach dem Familiendrama in Heugrumbach schwer verletzte Schwiegervater ist nach Medienberichten am Samstag seinen Verletzungen erlegen.

Am Donnerstag, den 05.01.2017, wurden der Mann und seine Schwiegertochter schwer verletzt in einem Haus im Arnsteiner Ortsteil Heugrumbach aufgefunden. Sie verletzten sich vermutlich gegenseitig mit einer Schusswaffe, die sich legal in dem Besitz der Familie befand. Die immer noch schwer verletzte Schwiegertochter schwebt weiterhin in Lebensgefahr.