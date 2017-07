Endlich wieder Regionalliga Fußball in Schweinfurt. Nach der Sommerpause kehrt der FC Schweinfurt 05 zum ersten Mal in der neuen Saison ins heimische Willy-Sachs-Stadion zurück. Mit dabei haben die Schnüdel schon einmal drei Punkte, nach dem Auftaktsieg bei der Reserve des ersten FC Nürnbergs. Zu Gast ist der VFB Eichstätt. Frank Reichart schaut auf die Partie. Wie stehen die Chancen auf den ersten Heimdreier und was ist das eigentlich für eine Mannschaft die da nach Schweinfurt kommt?