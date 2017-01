Würzburg-Innenstadt: Offensichtlich aus Eifersucht schlug ein 26-jähriger eine 18-jährige am Freitagmorgen (06.01.17) in einem Lokal in der Juliuspromenade. Zunächst hatten sich beide noch geküsst, nachdem sich die 18-jährige später einem anderen Mann zuwandte, schlug ihr der 26-jährige auf den Hinterkopf. Sie erlitt hierdurch eine leichte Gehirnerschütterung und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.