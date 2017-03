Am 18.03 ist der sogenannte „Equal Pay Day“. Dieses Datum markiert symbolisch den Tag bis zu dem Frauen umsonst arbeiten. Frauen arbeiten also 77 Tage umsonst, bis sie den Lohn- und Gehaltsunterschied zu den männlichen Kollegen aufgeholt haben. Die Forderung lautet: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen liegt europaweit bei durchschnittlich 16,7 Prozent, in Deutschland bei 21 Prozent. Das schlägt sich bei den Frauen auch in geringeren Renten nieder.