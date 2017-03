Die CSU Frauen Union Würzburg veranstaltet am Samstag, 18.03. zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr eine Infoveranstaltung zum Thema Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen am Oberen Marktplatz in Würzburg. Der so genannte „Equal Pay Day“ findet jedes Jahr in vielen deutschen Städten statt und setzt damit ein Zeichen gegen die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Bis zu diesem Tag – 18. März – müssen Frauen arbeiten, um das Einkommen zu erzielen, das Männer bereits am 31. Dezember des Vorjahres hatten! Jedoch leisten Frauen die gleiche Arbeit wie Männer. Als Ansprechpartner stehen viele CSU-Mandatsträger für Fragen zur Verfügung.