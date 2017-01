Zwischen Samstagnacht und Montagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Oberthürstraße und erbeuteten etwas Münzgeld. Zuvor scheiterten sie in einer Filiale in der Kaiserstraße.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 700 Euro.

Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0931/457-1732.