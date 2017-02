Einbruch in Heidingsfeld – Zeugen gesucht!

Vergangene Woche kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Einbruch in einen Bürokomplex im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Winterhäuser Straße. Er brach dort mehrere Bürotüren auf und entwendete wenige hundert Euro und einen Fotoapparat. Anschließend konnte er unerkannt entkommen. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Würzburg. Sie bittet nun um Hinweise. Zeugen, die im relevanten Zeitraum im Bereich der Winterhäuser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.