In der Nacht zum Freitag wurde im Grumbacher Weg in Kürnach in eine Bäckereifiliale eingebrochen. Ein unbekannter Täter schnitt dabei eine Glasscheibe im Eingangsbereich mit einem Trennschleifer heraus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand entstand kein Beuteschaden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.