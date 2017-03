Einbruch in Autohaus – Tresor Aufgeflext

In der Nürnberger Str. in Würzburg/Lengfeld wurde in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam in ein Autohaus eingebrochen. Nachdem die Täter die Hintertür aufbrachen, durchsuchten sie Lagerräume, die Verkaufsfläche und flexten unter anderem einen mannshohen Tresor auf. Ob sich in dem Tresor Wertgegenstände befunden haben, ist bisher noch unklar. Mit Sicherheit kann man aber sagen, dass 100 Euro aus der Kasse entwendet wurden und die Täter noch unbekannt sind. Die Polizei bittet um Hinweise über verdächtige Personen, die sich in der Nacht dort aufhielten.