Einbruch am helllichten Tag – Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Einen Schrecken bekamen die Bewohner eines Hauses in Düllingen im Landkreis Kitzingen am Mittwochmittag. Ein bisher unbekannter Täter ist in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Einbruch in der Ätzfelder Straße soll sich zwischen 10:00 und 12:30 ereignet haben. Es wurden sämtliche Schränke und Schubladen von dem Einbrecher durchsucht. Was die Person entwendet hat, wird derzeit noch ermittelt. Wer etwas gesehen oder bemerkt hat, soll sich bei der Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 melden.