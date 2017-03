Einbrecher in Hettstadt – Zeugen gesucht

Einbrecher haben in der Nacht zum Samstag zweimal in Hettstadt (Lkr. WÜ) zugeschlagen. in den Straßen „Kalter Rain“ und „Am Hofffeld“ wurden bei Einfamilienhäusern Fenster und Terrassentür aufgebohrt. Die Täter kamen zwischen 1:00 Uhr nachts und 7:00 Uhr morgens und erbeuteten unter anderem Smartphones, und Laptops.

Die Kriminialpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas ungewöhnlichdes beobachtet hat oder verdächtige Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen in der Gegend gesehen hat, soll sich bitte melden: 0931 / 457 – 17 32