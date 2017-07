Ein süßes Stück Stadtgeschichte – Neue Rakoczy Praline in Bad Kissingen vorgestellt

Ob Otto von Bismarck, Balthasar Neumann, König Ludwig II oder Sissi – sie alle geben sich am letzten Juliwochenende in Bad Kissingen beim 67. Rakoczy-Fest die Ehre. Mit ihren authentischen Kostümen erwecken die Kaiser, Könige und Fürsten die Stadtgeschichte Bad Kissingens wieder zum Leben. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Stück Stadtgeschichte zum Naschen und genießen. Konditormeister Ottmar Troll hat für das Rakoczy Fest wieder eigens eine neue Praline kreiert. Gestern Nachmittag hat er die süße Versuchung offiziell vorgestellt.