In der Fußball-Bayernliga trennen sich der Würzburger FV und die SpVgg Ansbach 1:1 Unentschieden.

Würzburg ging in der 10. Spielminute durch Christian Dan in Führung. Hielt den Vorsprung bis in die 85. Minute. Ein Eigentor vom kurz zuvor eingewechselten David Drösler brachte den 1:1 Endstand.