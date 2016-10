Early Birds aufgepasst: Honky Tonk Vorverkauf hat begonnen!

Nur noch bis einschließlich 15. Oktober läuft der Early Bird-Vorverkauf zum Honky Tonk Festival in Würzburg. Die auf 250 Stück limitierten Bändchen können exklusiv in der Galeria Kaufhof an der Zentralkasse im 4. Stock zum Sondersparpreis von nur 10 Euro erworben werden. Der reguläre Vorverkauf startet am 17. Oktober – die Bändchen kosten dann 13 Euro. Neuheit in diesem Jahr: Für Gruppen für 4 bis 10 Personen gilt die Sonderaktion von 10 Euro pro Ticket plus Systemgebühr. Das Honky Tonk Würzburg findet in diesem Jahr am 5. November statt. Und wie immer gibt es für Liebhaber von handgemachter Livemusik allerhand zu entdecken. Nationale und internationale Bands spielen unter anderem Reggae, Ska, Pop, Soul, Salsa, Rock und Folk und noch vieles andere mehr.