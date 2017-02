Dramatisches erstes Playoff-Spiel endet mit Auswärtssieg für die Eisbären in Pegnitz

Das Saisonziel, die erste Teilnahme an den Playoffs in der DNHL, hatte die 2. Mannschaft des ESV Würzburg bereits erreicht. Da man als Tabellenzweiter der West-Division in der 3. Liga auf den Vorrunden-Meister der Ost-Division traf, war schon vorab klar, dass man sich keiner leichten Aufgabe gegenüber gestellt sehen würde. Mit den Bengasi Bombers aus Pegnitz wartete zudem ein Gegner, den das Team bisher nicht gegenübergestanden war. Doch man war vorgewarnt ob der individuellen Stärke einzelner Akteure der Gegner, allen voran Spielertrainer Mark Gerstner, der als Topscorer der Vorrunde auf sich aufmerksam gemacht hatte und Alexander Herbst, der in jungen Jahren sogar in der DEL auf Torejagd gegangen war.

Das Ziel für die erste Partie in Pegnitz war klar: den Favoriten ärgern und wenn möglich einen Sieg

einfahren. Da man sich mit großen Personalsorgen zu beschäftigen hatte – es fehlten immerhin vier

Stammspieler auf Grund von Verletzungen – war die Aufgabe auf jeden Fall eine Herausforderung. Da

kam die Unterstützung auf den Rängen durch einige Spielerinnen und Spieler der Reserve, die den Weg

nach Oberfranken mit angetreten waren, gerade recht.

1. Drittel – Würzburg erwischt den besseren Start

Zu Spielbeginn nieselte es leicht, was beide Mannschaften, als erfahrene Freieis-Teams, jedoch nicht

weiter beeindruckte. Zunächst waren es die Eisbären, denen gleich mit ihrem ersten Angriff ein

Überraschungsmoment gelang. Ein Pass von ESV-Kapitän Benjamin Wiedenhofer aus dem eigenen Drittel landete bei Michael Roth, der mit einem platzierten Schlagschuss von kurz hinter der blauen Linie direkt ins Kreuzeck verwandelte und somit das 0:1 in der ersten Spielminute erzielte. Ein kleiner Schock für die Bombers, die nun aber besser ins Spiel fanden, doch ein ums andere mal ihren Meister im starken Würzburger Goalie Iwan Siltschenko fanden. In der 8. Minute fing Matthias Maier im Mitteldrittel einen Puck ab und schoss ihn aus halbrechter Position am Pegnitzer Goalie vorbei ins Tor zum 0:2. Der nächste Rückschlag für die Gastgeber, denn so viel Gegenwehr hatten sie wohl nicht erwartet. Nun jedoch nahmen die erfahrenen Akteure der Bengasi Bombers mehr und mehr das Heft in die Hand. Nachdem die Würzburger die erste Unterzahlsituation noch überstehen konnten, war es in der 16. Minute ein Alleingang von Spielertrainer Mark Gerstner, der zunächst das 1:2 und nur 25 Sekunden vor der Pausensirene den Ausgleich erzielte.