Dieseldiebstahl auf der A3

Am Mittwochabend kam es gegen 19:40 Uhr auf einem Autobahnparkplatz an der A3, bei Teilheim zu einem Diebstahl. Etwa 600 Liter Diesel wurden in der Nacht zu Donnerstag von einem Lkw entwendet. Der Lkw-Fahrer legte sich gegen 23:30 Uhr schlafen, am nächsten Morgen bemerkte er dann, dass seine Tankanzeige auf Reserve war, was jedoch nicht sein konnte, da er vor Kurzem getankt hatte. Nach Kontrolle des Tanks stellte er fest, dass sich eine Dieselspur unter dem Fahrzeug befand. Der Betrag des entwendeten Kraftstoffes beläuft sich auf etwa 640 Euro.

Hinweise auf die Dieseldiebe nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried unter der Tel.-Nr. 09302-9100 entgegen.