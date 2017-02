Am Mittwochmittag half ein 26-jähriger einer gestürzten Person in der Sanderstraße in Würzburg beim Aufstehen. Hierzu stellte dieser seine Tasche ab, die daraufhin von einem bisher Unbekannten entwendet wurde. Der Wert der gestohlenen Gegenstände, größtenteils elektronische Artikel, beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugenhinweise zu dieser Tat nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.