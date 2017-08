Für den Junggesellenclub Sulzfeld ist es die Party des Jahres. Unter dem Motto „Die Legende lebt, Rhön-Grabfeld bebt“ organisiert der Verein seit 15 Jahren die Kultfete am Sulzfelder Badesee. Und trotz der verregneten Wochen meinte es der Wettergott gut mit der Partygemeinde. Am Montagabend hieß es Sonne satt und milde Temperaturen um die 25 Grad. Perfekte Bedienungen für tausende Besucher in der Grabfeldgemeinde.