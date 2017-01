Die bayerischen Hallenmeisterschaften werden live ausgelost

Die Termine der Gruppenauslosungen für die Bayerischen Hallenmeisterschaften der Herren, Frauen, Junioren und Juniorinnen stehen fest. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) überträgt alle Auslosungen aus dem Münchner „Haus des Fußballs“ live auf seiner facebook-Seite (www.facebook.com/bfvonline). Die Ziehung der Gruppen für den Lotto Bayern Hallencup findet in Nürnberg statt.

Auslosungstermine

Donnerstag, 12. Januar (16 Uhr): Auslosung U17-Juniorinnen

Montag, 16. Januar (10 Uhr): Auslosung U19-Junioren

Montag, 23. Januar (10 Uhr): Auslosung Lotto Bayern Hallencup (in Nürnberg)

Donnerstag, 2. Februar (15 Uhr): Auslosung Frauen

Donnerstag, 9. Februar (15 Uhr): Auslosung U15-Junioren, U15-Juniorinnen, U17-Junioren

Donnerstag, 2. März (15 Uhr): Auslosung U13-Junioren

Endrundentermine

Samstag, 21. Januar: Bayerische Hallenmeisterschaft der U19-Junioren in Herrieden

Samstag, 21. Januar: Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Juniorinnen in Selb

Samstag, 28. Januar: Bayerische Hallenmeisterschaft der Herren um den Lotto Bayern Hallencup in Nürnberg

Sonntag, 12. Februar: Bayerische Hallenmeisterschaft der Frauen in Amberg

Samstag, 18. Februar: Bayerische Hallenmeisterschaft der U15-Junioren in Kronach

Sonntag, 19. Februar: Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Junioren in Stadtbergen

Sonntag, 19. Februar: Bayerische Hallenmeisterschaft der U15-Juniorinnen in Deggendorf

Samstag, 11. März: Bayerische Hallenmeisterschaft der U13-Junioren in Pfaffenhofen a. d. Ilm