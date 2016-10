DFL terminiert Spieltage 15, 16 und 17: Kickers treten dreimal sonntags an

Die Deutsche Fußball Liga DFL hat die Spieltage der 2. Liga bis Jahresende terminiert: Demnach treten die Würzburger Kickers dreimal sonntags jeweils um 13.30 Uhr an. Das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf steigt am 4. Dezember 2016 in der FLYERALARM Arena, ehe es eine Woche später (11. Dezember) zum SV Sandhausen geht. Abgeschlossen wird die Vorrunde am 18. Dezember. Dann empfangen die Rothosen den VfB Stuttgart am Dallenberg. Die zweite Halbserie der 2. Liga startet nach der Winterpause am Wochende 27. bis 30. Januar 2017.



Die Kickers-Partien im Überblick

15. Spieltag

Sonntag, 4. Dezember 2016, 13.30 Uhr:

FC Würzburger Kickers – Fortuna Düsseldorf



16. Spieltag

Sonntag, 11. Dezember 2016, 13.30 Uhr:

SV Sandhausen – FC Würzburger Kickers



17. Spieltag

Sonntag, 18. Dezember 2016, 13.30 Uhr:

FC Würzburger Kickers – VfB Stuttgart