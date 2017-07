DFB-Pokal-Knaller im August – FC Schweinfurt startet Kartenvorverkauf

Der Auftakt in die neue Saison also geglückt. Dabei knüpft Steffen Krautschneider mit seinen beiden Treffern an den krönenden Abschluss der letzten Saison an. Ende Mai erzielte er den goldenen Treffer im Toto-Pokal-Finale gegen den SV Wacker Burghausen. Durch diesen Triumph steht nun Mitte August das nächste, größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte an: Die erste Runde im DFB-Pokal gegen den SV Sandhausen. Da will natürlich jeder Fan mit dabei sein. Die gute Nachricht: Ab heute gibt es die Tickets für den Pokal-Fight.