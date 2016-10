Deutscher Glücksatlas: Franken erreicht Platz 2

In Franken ist die Lebenszufriedenheit so hoch wie fast nirgendwo in Deutschland! Das bestätigt der Glücksatlas – Ein repräsentatives Ranking, das jährlich von der Deutschen Post veröffentlicht wird. Mit einem Zufriedenheitswert von 7,22 liegt die Region deutlich über dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 7,11. Damit landet Franken hinter Schleswig-Holstein auf Platz 2 im bundesweiten Vergleich. Zurückzuführen ist die starke Zufriedenheit vor allem auf eine hohe Lebensqualität in den Bereichen Wohnen und Freizeit sowie Arbeit.