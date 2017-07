Am Donnerstagvormittag befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer in Dettelbach die Kühngasse. Im Übergang in die Straße An der Leite schnitt er die Kurve und stieß seitlich gegen den entgegenkommenden Mercedes eines 77-jährigen Rentners. Der Yamaha-Fahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 3500,– Euro.