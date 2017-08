Zwei Unentschieden und eine Niederlage. Ein nicht ganz so gelungener Auftakt. Am vierten Spieltag ist der Knoten dann für die Grabfeld Gallier geplatzt. Zwei Auswärtserfolge in Hof und Amberg, am vergangenen Freitag stand dann das Unterfrankenderby gegen den FC Sand an. Auch hier hat das Team von Dominik Schönhöfer wieder zugeschlagen.