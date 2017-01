Das Hätzfelder Kinder-Giemaulpaar steht fest!

Und nun steht auch das Kinder-Giemaulpaar der Fasenachtsgilde Giemaul Heidingsfeld e.V. fest! Prinz Alexander I. und Prinzessin Verena I. haben als 15. das Amt inne.

Das kleine Giemaulpaar erwartet rund 50 Termine. Da ist es nur von Vorteilen, dass die beiden zehnjährigen sportlich aktiv sind! Alexander spielt Fußball und fährt Kanu, Ski und Snowboard. Verena tanz selbst in der Hätzfelder Wichtelgarde. Super Voraussetzungen also, um in der heujahr sehr langen Narrenzeit einen kühlen Kopf zu bewahren!

Zusammen mit dem Giemaulpaar Markus I. und Steffi II., begrüßt das 15. Kinder-Giemaulpaar die Gäste bei den Sitzungen, die am 21., 28. Januar und 04., 10., sowie 18 Februar, im Radlersaal stattfinden. Und auch beim Giemaul-Kinderfasching am Sonntag, den 05. Februar 2017, sind die beiden Gastgeber.

Erleben Sie das kleine und große Giemaulpaar live im Städtle am Main. Eintrittskarten für diese Spektakel erhalten Sie an der HEM Tankstelle Heidingsfeld, Mergentheimer Str. 65, 97084 Würzburg. Hellau!