Im Rahmen der Bundestagswahl lädt die CSU am Samstag, den 08.07.17 zum Bürgergespräch ein. Am Hugendubel in Würzburg stehen sowohl Staatssekretär Jens Spahn als auch Ausschussvorsitzender Paul Lehrieder interessierten Bürgern ab 11 Uhr für Fragen zur Verfügung.