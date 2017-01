Charity Day: Wölfe testen hochklassig / WM-Finale LIVE!

Am 29.01.2017 stehen zwei großartige Events auf der Tagesordnung. Zum einen kommt es in der Würzburger s.Oliver Arena im Rahmen des Charity Days zum Aufeinandertreffen des deutschen Handballzweitligisten DJK Rimpar Wölfe mit dem ukrainischen Meister sowie Championsleague-Teilnehmer HC Motor Zaporozhye (16 Uhr) und zum anderen findet in der AccorHotels Arena in Paris das Finale um die Handball-Weltmeisterschaft 2017 der Männer statt.

Erst gutes Tun und dann gemeinsam mit Freunden das WM-Finale erleben. Nach dem Spiel zwischen den Rimparer Wölfen und Motor Zaporozhye wird das Finale um die Weltmeisterschaft live auf der Hallenleinwand übertragen. Kommt einfach vorbei und unterstützt beim Charity Day des Vereins Hilfe im Kampf gegen Krebs e. V. und der DJK Rimpar Wölfe die Kampagne „Dein Immunsystem wird Deine Waffe gegen Krebs“, schaut euch ein hochklassiges Handballspiel zwischen den Zweitligahandballern der Rimparer Wölfe und dem Championsleagueteilnehmer HC Motor Zaporozhye an und bleibt im Anschluss einfach auf euren Plätzen sitzen oder stehen und verfolgt gemeinsam das WM-Finale, hoffentlich mit deutscher Beteiligung.