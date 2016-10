Am Donnerstag den 13.Oktober.2016 um 20 Uhr findet im Omnibus Folkcenter (Theaterstr. 10, 97070 Würzburg) ein Chanson-Abend mit der Künstlergruppe Café de la mer statt. Hierzu lädt sie die Deutsch-Französische Gesellschaft Würzburg e.V. ein. Die Gruppe besteht aus drei Musikern und einer Sängerin, die bekannte französische Chansons und argentinischen Tangos per formen. Karten kann man an der Abendkasse für 10€/Person kaufen. Einlass ist ab 19:30 Uhr.